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Ральф Сэмпсон рассказал, почему Чет Холмгрен не должен претендовать на «Новичка года»

Ральф Сэмпсон рассказал, почему Чет Холмгрен не должен претендовать на «Новичка года»
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Четырёхкратный участник Матчей всех звёзд Ральф Сэмпсон высказал мнение, что Чет Холмгрен не должен претендовать на звание «Новичок года».

«Он не совсем новичок. Я согласен с этим, потому что он был рядом с игрой, на тренировках, участвовал в разборах, ещё и тренировался вместе с командой НБА, верно? Как профессионал. Есть разница между тренировками в качестве профессионала и тренировками Вембаньямы за границей и играми. Так что это большая, большая разница. Его тело немного более зрелое, он знает систему немного лучше.

Так что он не совсем новичок… У него точно есть преимущество. И это похоже на разные типы преимуществ, которые у них есть, так что я бы боролся против этого, если бы я был Вембаньямой и Поповичем, чтобы сказать, что он не настоящий новичок. Я бы точно боролся за это», — приводит слова Сэмпсона The Sports Rush.

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