Ральф Сэмпсон рассказал, почему Чет Холмгрен не должен претендовать на «Новичка года»

Четырёхкратный участник Матчей всех звёзд Ральф Сэмпсон высказал мнение, что Чет Холмгрен не должен претендовать на звание «Новичок года».

«Он не совсем новичок. Я согласен с этим, потому что он был рядом с игрой, на тренировках, участвовал в разборах, ещё и тренировался вместе с командой НБА, верно? Как профессионал. Есть разница между тренировками в качестве профессионала и тренировками Вембаньямы за границей и играми. Так что это большая, большая разница. Его тело немного более зрелое, он знает систему немного лучше.

Так что он не совсем новичок… У него точно есть преимущество. И это похоже на разные типы преимуществ, которые у них есть, так что я бы боролся против этого, если бы я был Вембаньямой и Поповичем, чтобы сказать, что он не настоящий новичок. Я бы точно боролся за это», — приводит слова Сэмпсона The Sports Rush.