Шейн Ларкин объяснил увольнение Эрдема Джана с поста главного тренера «Анадолу Эфес»

Разыгрывающий турецкого «Анадолу Эфес» Шейн Ларкин, который является двукратным чемпионом Евролиги, высказался по поводу увольнения главного тренера команды Эрдема Джана.

«Джан хороший парень, у которого есть принципы и хорошие идеи. Думаю, в будущем его ждёт большой успех.

У нас было так много травм с начала сезона и до его середины, что мы не могли сразу понять, как выглядит наша картина. У нас в составе были одни ребята, а другие были травмированы, а когда они выздоравливали, травмы получали другие. Казалось, что у нас никогда не было полного состава, который мог бы тренироваться вместе, мы не могли играть две или три недели в одном составе.

Даже в предсезонке, чтобы мы могли построить ту «химию», о которой я говорил ранее. Уметь понимать друг друга на площадке, даже не разговаривая. На это всегда нужно время, потому что у нас были новые игроки и новый главный тренер, а с травмами всё стало ещё сложнее.

Смена тренера — это печально. Клуб принял такое решение, но я понимаю, почему они так поступили, ведь у нас было два неудачных поражения подряд. Мы возлагали на эту команду большие надежды перед началом сезона», — приводит слова Ларкина Basket News.

Смотри баскетбольную Евролигу эксклюзивно в Okko.

Материалы по теме «Анадолу Эфес» расстался с Эрдемом Джаном

Евролига. «Анадолу Эфес» — «Маккаби Тель-Авив»: