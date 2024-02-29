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Евролига остановит игру после того, как Майк Джеймс побьёт рекорд по набранным очкам

Евролига остановит игру после того, как Майк Джеймс побьёт рекорд по набранным очкам
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Евролига планирует остановить игру в знак признания исторического рекорда экс-игрока ЦСКА Майка Джеймса по количеству набранных очков.

По информации Basket News, Евролига намерена поставить игру на паузу, как только защитник «Монако» станет лучшим бомбардиром в истории.

В настоящий момент в активе Джеймса 4427 очков. Чтобы стать первым, американскому разыгрывающему достаточно набрать 29 очков.

Протокол Евролиги предусматривает различные сценарии. Например, если рекорд будет достигнут в первой половине матча, то игра будет поставлена на паузу сразу после забитого мяча.

Если рекорд будет достигнут во второй половине, возможны различные варианты, в зависимости от счета и ситуации в игре. Вероятнее всего, игра в этом случае игра будет остановлена при первой же паузе в матче.

После того как Майк Джеймс забьет рекордный мяч, ему подарят игровой мяч, а оставшаяся часть игры будет проведена с использованием запасного мяча.

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Евролига. «Анадолу Эфес» — «Монако»

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