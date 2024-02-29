Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Реал Мадрид — Панатинаикос. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Хезонья не исключил своего возвращения в НБА по окончании сезона

Хезонья не исключил своего возвращения в НБА по окончании сезона
Аудио-версия:
Комментарии

Форвард «Реала» Марио Хезонья, ранее выступавший за казанский УНИКС, дал комментарий по поводу своего будущего, не исключив вариант с возвращением в НБА.

«Вернусь ли я в НБА или останусь в Евролиге? Я не знаю, как ответить на этот вопрос, потому что в данный момент передо мной стоит большой знак вопроса… Посмотрим, что будет летом, где я буду и что я буду. Сейчас говорить об этом бессмысленно.

Раньше я бы знал, в каком направлении может развиваться моя карьера и как сложится та или иная история обо мне, но сейчас всё не так. Я понятия не имею и должен сказать, что меня даже не интересует, что кто-то говорит. Эти слухи в одно ухо влетают, в другое вылетают», — приводит слова Хезоньи Jutarnji list.

Ранее сообщалось, что Хезонья отказался от двух предложений мадридского клуба по продлению контракта.

Материалы по теме
Экс-форвард УНИКСа Хезонья отклонил два предложения «Реала» о продлении контракта

Евролига. «Олимпия Милан» — «Реал Мадрид»

Смотри баскетбольную Евролигу эксклюзивно в Okko.

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android