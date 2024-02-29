Хезонья не исключил своего возвращения в НБА по окончании сезона

Форвард «Реала» Марио Хезонья, ранее выступавший за казанский УНИКС, дал комментарий по поводу своего будущего, не исключив вариант с возвращением в НБА.
«Вернусь ли я в НБА или останусь в Евролиге? Я не знаю, как ответить на этот вопрос, потому что в данный момент передо мной стоит большой знак вопроса… Посмотрим, что будет летом, где я буду и что я буду. Сейчас говорить об этом бессмысленно.
Раньше я бы знал, в каком направлении может развиваться моя карьера и как сложится та или иная история обо мне, но сейчас всё не так. Я понятия не имею и должен сказать, что меня даже не интересует, что кто-то говорит. Эти слухи в одно ухо влетают, в другое вылетают», — приводит слова Хезоньи Jutarnji list.
Ранее сообщалось, что Хезонья отказался от двух предложений мадридского клуба по продлению контракта.
Евролига. «Олимпия Милан» — «Реал Мадрид»
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