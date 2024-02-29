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Кавай Леонард объяснил, почему «Клипперс» виноваты в поражении от «Лейкерс»

Кавай Леонард объяснил, почему «Клипперс» виноваты в поражении от «Лейкерс»
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Лёгкий форвард «Лос-Анджелес Клипперс» Кавай Леонард считает, что его команда виновата в поражении от «Лос-Анджелес Лейкерс» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

«Мы виноваты в этом поражении. Мы в значительной степени контролировали игру на протяжении трёх четвертей, а затем стали постоянно терять мяч, и «Лейкерс» воспользовались этим. Думаю, они набрали около 20 очков после наших девяти потерь во второй половине матча», — приводит слова Леонарда журналист Томер Азарли в социальной сети Х (ранее Twitter).

Напомним, «Лос-Анджелес Лейкерс» одержал победу со счётом 116:112. Кавай Леонард отметился 26 набранными очками, семью подборами и шестью результативными передачами.

НБА - регулярный чемпионат
29 февраля 2024, четверг. 06:00 МСК
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
Окончен
112 : 116
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Лос-Анджелес Клипперс: Леонард - 26, Харден - 23, Мэнн - 16, Пауэлл - 14, Тайс - 9, Уэстбрук - 8, Коффи - 8, Пламли - 8, Бостон, Хиланд, Миллер, Такер, Браун, Мун, Диабате
Лос-Анджелес Лейкерс: Джеймс - 34, Дэвис - 20, Расселл - 18, Хатимура - 17, Ривз - 13, Динвидди - 7, Реддиш - 5, Принс - 2, Мэйс, Кристи, Хэйс, Уиндлер
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