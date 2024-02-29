Кавай Леонард объяснил, почему «Клипперс» виноваты в поражении от «Лейкерс»

Лёгкий форвард «Лос-Анджелес Клипперс» Кавай Леонард считает, что его команда виновата в поражении от «Лос-Анджелес Лейкерс» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

«Мы виноваты в этом поражении. Мы в значительной степени контролировали игру на протяжении трёх четвертей, а затем стали постоянно терять мяч, и «Лейкерс» воспользовались этим. Думаю, они набрали около 20 очков после наших девяти потерь во второй половине матча», — приводит слова Леонарда журналист Томер Азарли в социальной сети Х (ранее Twitter).

Напомним, «Лос-Анджелес Лейкерс» одержал победу со счётом 116:112. Кавай Леонард отметился 26 набранными очками, семью подборами и шестью результативными передачами.