Фанат снял 15 джерси Уэстбрука на игре «Клипперс» — «Лейкерс»

Сегодня, 29 февраля, «Лос-Анджелес Лейкерс» одержал победу над «Лос-Анджелес Клипперс» со счётом 116:112. На этой игре присутствовал фанат разыгрывающего «Клипперс» Расселла Уэстбрука. Болельщик прилетел на эту встречу из Тайваня. На нём было 15 джерси баскетбольного кумира.

Фанат из Тайваня снял 15 джерси Уэстбрука:

На его плакате было написано, что он преодолел более 11 тыс. километров, чтобы увидеть Уэстбрука. В прошедшем матче разыгрывающий «Лос-Анджелес Клипперс» провёл на площадке чуть более 17 минут и отметился восемью набранными очками, двумя подборами и тремя результативными передачами.

Самым результативным игроком матча стал лидер «Лейкерс» Леброн Джеймс, на счету которого 34 очка, а также шесть подборов и восемь результативных передач.