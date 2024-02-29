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Фанат снял 15 джерси Уэстбрука на игре «Клипперс» — «Лейкерс»

Фанат снял 15 джерси Уэстбрука на игре «Клипперс» — «Лейкерс»
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Сегодня, 29 февраля, «Лос-Анджелес Лейкерс» одержал победу над «Лос-Анджелес Клипперс» со счётом 116:112. На этой игре присутствовал фанат разыгрывающего «Клипперс» Расселла Уэстбрука. Болельщик прилетел на эту встречу из Тайваня. На нём было 15 джерси баскетбольного кумира.

Фанат из Тайваня снял 15 джерси Уэстбрука:

На его плакате было написано, что он преодолел более 11 тыс. километров, чтобы увидеть Уэстбрука. В прошедшем матче разыгрывающий «Лос-Анджелес Клипперс» провёл на площадке чуть более 17 минут и отметился восемью набранными очками, двумя подборами и тремя результативными передачами.

Самым результативным игроком матча стал лидер «Лейкерс» Леброн Джеймс, на счету которого 34 очка, а также шесть подборов и восемь результативных передач.

Кавай — о прошедшем матче:
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