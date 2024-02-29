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«Химки» досрочно выиграли регулярный чемпионат Суперлиги

«Химки» досрочно выиграли регулярный чемпионат Суперлиги
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Подмосковные «Химки» за четыре тура до конца регулярного чемпионата Суперлиги стали победителями этого этапа турнира. Команда одержала 23 победы и потерпела три поражения после 26 проведённых матчей.

Ближайшими преследователями «Химок» являются «Темп-СУМЗ» из Ревды, владивостокское «Динамо» и «Иркут». У этих коллективов по 18 побед и восемь поражений.

В своём последнем матче «Химки» уступили «Иркуту» со счётом 57:83. «Темп-СУМЗ» проиграл «Новосибирску» — 70:72. «Динамо» потерпело поражение в матче с командой «Университет-Югра» (73:77).

Первая восьмёрка Суперлиги:

  1. «Химки» (23 победы + 3 поражения).
  2. «Темп-СУМЗ» (18+8).
  3. «Динамо» Владивосток (18+8).
  4. «Иркут» (18+8).
  5. «Новосибирск» (17+10).
  6. «Барнаул» (16+10).
  7. «Зенит-2» (12+13).
  8. МБА-2 (12+14).
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