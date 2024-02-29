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Стало известно имя лучшего игрока ЦСКА по итогам февраля

Стало известно имя лучшего игрока ЦСКА по итогам февраля
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Пресс-служба московского ЦСКА сообщила, что американский защитник команды Мело Тримбл признан болельщиками лучшим игроком.

Как сообщает пресс-служба армейцев, в феврале Мело Тримбл набирал 12,3 очка за игру, отдавал пять результативных передач, совершал 1,8 подбора, делал 2,5 перехвата при индексе полезности 15,3.

В общей сложности в нынешнем сезоне Единой лиги ВТБ Мело Тримбл принял участие в 27 матчах за ЦСКА, набирая в среднем за игру 13,4 очка, совершая три подбора и отдавая 3,9 результативной передачи.

В данный момент московские армейцы возглавляют турнирную таблицу группы А второго этапа регулярного чемпионата Единой лиги. Команда одержала 22 победы и потерпела пять поражений после 27 проведённых матчей.

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