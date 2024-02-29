Победы над сборной России и клубом Евролиги, новый тренер. Как в Лиге ВТБ провели паузу?

В Единой лиге ВТБ подходит к концу пауза, которая длилась более двух недель. Она была связана с Матчем всех звёзд, а также проведением международных матчей у сборных, в которые вызывались многие игроки. «Чемпионат» подготовил материал, что происходило в клубах лиги за этот период.

Товарищеские матчи

Никита Зверев (слева) и Илья Попов (справа) Фото: russiabasket.ru

Одним из главных событий паузы стал долгожданный сбор национальной команды России. Зоран Лукич вызвал в расширенный состав 20 баскетболистов, а завершением работы главной команды страны стал товарищеский матч с «Самарой». После трёх четвертей сборная России вела 12 очков, но в четвёртой десятиминутке самарцы сумели сравнять счёт и перевести игру в овертайм. В дополнительные пять минут «Самара» смогла сохранить свой напор и довела матч до победы.

После игры Зоран Лукич заявил, что смысл игры был в том, чтобы дать шанс всем игрокам. По его словам, сборная продолжает спокойно готовиться к будущему, даёт всем возможность проявить себя на паркете. Наставник «Самары» Дражен Анзулович, в свою очередь, сказал, что у сборной России большой потенциал и ей нужно больше таких матчей. Он выразил надежду, что сборная России покажет свою силу и будет бороться за медали на европейском и мировом уровне.

Также два товарищеских матча провёл и лидер Единой лиги ВТБ — ЦСКА. Причём соперники были выбраны под стать себе — турецкие «Бешикташ» и «Эфес», который выступает в Евролиге. Сначала армейцы уверенно переиграли «Бешикташ» благодаря усилиям Амата М’Бая и Ливио Жан-Шарля. Через день столичный клуб не оставил шансов «Эфесу» благодаря 15 очкам всё того же Жан-Шарля.

Вице‑президент армейского клуба Наталия Фураева заявила, что эти матчи показали прогресс командной игры ЦСКА.

«Главная цель была поддержать игровой ритм. Но так как мы и так много играем с российскими командами, конечно, было интересно понять свой уровень и на международной арене. Турецкие команды были не в полных составах из‑за отсутствия игроков сборной, но и мы играли в отсутствие основного плеймейкера Каспера Уэйра, а также ещё без одного гарда, на которого мы нацелены.

В итоге выезд удался, а игроки сменили обстановку и немного погрелись на солнышке, ну и показали прогресс командой игры. Происходит перераспределение ролей, исходя из текущих условий. Втягивается в игру Никита Курбанов, большую роль получают молодые, определяются лидеры. А победы всегда приятны и придают оптимизма и мотивации», — заявила Фураева «Матч ТВ».

Помимо этого, «Зенит» также провёл один товарищеский матч. Подопечные Хавьера Паскуаля в Санкт-Петербурге переиграли саратовский «Автодор». «Енисей» же сыграл два неофициальных матча. В первом были обыграны «Химки», во втором же команда Йовицы Арсича уступила «Руне».

Кадровые перестановки

Фотис Такианос Фото: paokbc.gr

Не обошлось в паузу и без кадровых перестановок, в том числе существенных. Один из главных инфоповодов произошёл в Казахстане. 20 февраля стало известно, что Олег Киселёв неожиданно покинул пост главного тренера «Астаны». При нём команда ещё по ходу первой части сезона одержала больше побед, чем за весь предыдущий, однако специалиста это не спасло. Его сменил грек Фотис Такианос, последним клубом которого стал ПАОК. Несмотря на 20-летнюю тренерскую карьеру, о нём не так много известно, потому что он практически не работал с большими клубами.

В 2004 году он присоединился к тренерскому штабу «Ираклиса» в качестве ассистента. Затем занимал аналогичную должность в АЕКе и ПАОКе. В качестве главного в 2007 году он принял «Панораму». После этого работал в Катаре, на Кипре и в Косове. В сезоне-2021/2022 он дошёл с «Ларисой» до полуфинала чемпионата Греции, в котором его команда одержала две победы на «Панатинаикосом» — участником Евролиги. В итоге Такианос был признан тренером года в Греции.

Изменения произошли и в БК «Пари НН». Клуб с берегов Волги пополнился американским защитником Кендаллом Смитом. Он начал свою профессиональную карьеру в Чехии, подписав контракт с «Нимбурком». Примечательно, что в тот момент ассистентом главного тренера был Александр Секулич — нынешний наставник «Локомотива-Кубань».

Однако американец отыграл за клуб всего лишь семь матчей, после чего перебрался в бельгийский «Окапи», где сыграл 26 встреч. Возможно, Кендалла что-то смутило в Европе, и он вернулся на родину, где с 2019 по 2022 год выступал в Лиге развития НБА. Он играл за фарм-клубы «Нью-Йорка», «Сакраменто», «Голден Стэйт» и «Бостона». В 2023 году он всё же вновь решил попробовать свои силы в Европе, подписав контракт с греческим «Колоссосом». Сезон-2023/2024 американец начал в составе «Чайырова» из второго турецкого дивизиона, но позже вернулся в Грецию — в ПАОК.

26 февраля «Минск» объявил о расторжении контракта с сербским центровым Александаром Зечевичем. Легионеру точно не везёт в Единой лиге. В межсезонье его подписал «Пари Нижний Новгород», но вскоре принял решение расстаться с баскетболистом. После этого серб стал игроком «Минска». За белорусскую команду он сыграл 17 матчей. На место Зечевича пришёл американец Зак Смит, который уже выступал за минчан в прошлом сезоне.