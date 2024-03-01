Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Реал Мадрид — Панатинаикос. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Эмбиид намерен сыграть за сборную США на Олимпийских играх — 2024

Эмбиид намерен сыграть за сборную США на Олимпийских играх — 2024
Комментарии

29-летний центровой, лидер команды «Филадельфия Сиксерс» Джоэл Эмбиид сказал, что планирует сыграть за сборную США на Олимпийских играх 2024 года, если будет чувствовать себя хорошо. Об этом сообщает журналист Тим Бонтемпс в социальной сети Х (ранее Twitter).

Напомним, Эмбиид получил травму после падения на левую ногу форварда «Голден Стэйт» Жонатана Куминги. В нынешнем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Эмбиид принял участие в 34 матчах, в которых в среднем набирал 35,3 очка, совершал 11,3 подбора и отдавал 5,7 результативной передачи.

Ранее североамериканский журналист и инсайдер The Athletic Шэмс Чарания сообщил, что Джоэл Эмбиид окажется в составе национальной команды, если будет здоров.

Инсайд Чарании:
Назван список главных кандидатов на попадание в состав олимпийской сборной США
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android