Эмбиид намерен сыграть за сборную США на Олимпийских играх — 2024

29-летний центровой, лидер команды «Филадельфия Сиксерс» Джоэл Эмбиид сказал, что планирует сыграть за сборную США на Олимпийских играх 2024 года, если будет чувствовать себя хорошо. Об этом сообщает журналист Тим Бонтемпс в социальной сети Х (ранее Twitter).

Напомним, Эмбиид получил травму после падения на левую ногу форварда «Голден Стэйт» Жонатана Куминги. В нынешнем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Эмбиид принял участие в 34 матчах, в которых в среднем набирал 35,3 очка, совершал 11,3 подбора и отдавал 5,7 результативной передачи.

Ранее североамериканский журналист и инсайдер The Athletic Шэмс Чарания сообщил, что Джоэл Эмбиид окажется в составе национальной команды, если будет здоров.