Аренас раскрыл, на кого «Хит» хотели обменять Леброна после поражения в финале НБА 2011-го

Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Гилберт Аренас рассказал, что в «Майами Хит» после поражения в финале НБА 2011 года обсуждали возможность обмена Леброна Джеймса на Криса Пола, который тогда выступал за «Нью-Орлеан Хорнетс».

«Давайте вспомним 2011 год, когда «Хит» проиграли «Далласу». По какой причине они проиграли «Маверикс»? Кто играл плохо? Кто плохо сочетался с двумя другими звёздами? В «Майами» думали об обмене. Но речь шла не о Крисе Боше. Вы же знаете, кто тогда боролся за власть», — сказал Аренас в эфире Nightcap.

В шести матчах финальной серии 2011 года с «Даллас Маверикс» Джеймс набирал в среднем 17,8 очка при точности бросков 47,8% с игры и 32,1% с трёхочковой дистанции.