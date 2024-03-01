Велимир Перасович высказался о предстоящем матче УНИКСа с «Локомотивом-Кубань»

Главный тренер УНИКСа Велимир Перасович поделился ожиданиями от предстоящего матча с краснодарским «Локомотивом-Кубань», который состоится завтра, 2 марта, в рамках второго этапа регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Встреча пройдёт в Казани и начнётся в 14:00 мск.

«После трёхнедельного перерыва и отсутствия игровой практики важно увидеть, в какой форме мы находимся. Конечно, это касается не только нас. В аналогичной ситуации был и «Локомотив». В период февральской паузы мы усердно работали.

Совсем недавно из национальных команд вернулись Димитриевич и Бако, они в отличной игровой форме. Так что, по моей оценке, УНИКС в хорошем состоянии. Однако насколько это действительно так, покажет предстоящая игра.

В субботу на паркете «Баскет-холла» нас ожидает противостояние двух топовых команд чемпионата. Встречи УНИКСа и «Локо» — это всегда борьба. Надеюсь, нам удастся достойно выступить против сильного соперника», — приводит слова Перасовича пресс-служба УНИКСа.

Ранее комментарий по поводу предстоящего матча дал главный тренер команды «Локомотив-Кубань» Александр Секулич.