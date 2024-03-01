Дмитрий Кулагин признан MVP Единой лиги по итогам февраля

Защитник УНИКСа Дмитрий Кулагин признан самым ценным игроком Единой лиги ВТБ по итогам февраля. Об этом информирует пресс-служба лиги.

В прошедшем месяце Кулагин в среднем за матч набирал 19 очков при результативности 77,8% с игры и 70% с трёхочковой дистанции. Кроме того, Дмитрий в среднем отдавал четыре результативные передачи и делал три подбора при 26,5 балла за эффективность действий.

УНИКС в феврале в рамках регулярного чемпионата одержал две победы (в матчах с ЦСКА и «Енисеем») и в настоящий момент занимает второе место в турнирной таблице группы А с общим показателем 21-6.

Ранее главный тренер УНИКСа Велимир Перасович поделился ожиданиями от предстоящего матча с краснодарским «Локомотивом-Кубань».