Дмитрий Кулагин: Единая лига развивается и становится зрелищнее год за годом

Атакующий защитник казанского УНИКСа Дмитрий Кулагин отреагировал на тот факт, что он был признан самым ценным игроком (MVP) по итогам февраля. Кулагин также выразил мнение, что Единая лига ВТБ развивается и становится зрелищнее год за годом.
«Единая лига ВТБ развивается и становится зрелищнее год за годом, тем почётнее заслужить эту награду. Индивидуальные призы — отличная мотивация не останавливаться на достигнутом.
Благодарен клубу, тренерам и партнёрам за оказанное доверие и поддержку. Это награда всех болельщиков УНИКСа, их внимание и энергия помогли нам добыть важные победы в феврале», — приводит слова Кулагина официальный сайт Единой лиги ВТБ.
УНИКС в феврале в рамках регулярного чемпионата одержал две победы (в матчах с ЦСКА и «Енисеем») и в настоящий момент занимает второе место в турнирной таблице группы А с общим показателем 21-6.