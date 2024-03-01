Единая лига представила видеоролик в честь Кулагина после признания MVP февраля

Пресс-служба Единой лиги ВТБ в своих социальных сетях опубликовала видеоролик, посвящённый атакующему защитнику казанского УНИКСа Дмитрию Кулагину, который был признан самым ценным игроком (MVP) по итогам февраля.

Видео можно посмотреть на канале Единая Лига ВТБ в YouTube. Права на видео принадлежат РФБ.

В прошедшем месяце Кулагин в среднем за матч набирал 19 очков при результативности 77,8% с игры и 70% с трёхочковой дистанции. Защитник в среднем отдавал четыре результативные передачи и делал три подбора при 26,5 балла за эффективность действий.

Напомним, казанский коллектив в феврале в рамках регулярного чемпионата одержал две победы (в матчах с ЦСКА и «Енисеем») и в настоящий момент занимает второе место в турнирной таблице группы А с общим показателем 21-6.