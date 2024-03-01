«Конечно, это много для меня значит». Леброн Джеймс — о 40 тысячах очков за карьеру

Лёгкий форвард и лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс рассказал, насколько значимо для него достижение, которого он достигнет в самое ближайшее время — ему осталось всего девять очков до отметки в 40 000 очков за карьеру в НБА, никто ранее не набирал столько.

«Никто никогда этого не достигал. Так что, конечно, для меня это много значит, это очень круто. Это было моей мечтой встать в один ряд с величайшими игроками лиги, достигать успехов и значимых достижений по ходу карьеры. Очевидно, существует иерархия, в которой люди достигают более высоких позиций, но я бы солгал вам, если бы сказал, что это ничего не значит», — приводит слова Леброна Джеймса Fadeaway World.

Ожидается, что Леброн достигнет отметки в 40 000 очков в следующей игре «Лейкерс» против «Денвер Наггетс». С 2006 года Джеймс не набирал в играх менее 10 очков.