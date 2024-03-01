Эргин Атаман: в НБА первые три четверти времени игра мягкая. Игра начинается в 4 четверти

Главный тренер греческой команды «Панатинаикос» Эргин Атаман высказался о разнице в ведении игры между НБА и Евролигой, взяв за пример опыт Хуанчо Эрнангомеса, который ранее выступал за «Сан-Антонио Спёрс» и «Юту Джаз».

«Эрнангомес — игрок, у которого есть проблемы. Они связаны с тем, что игроки, которые приходят из НБА, отыграли там меньше минут и не несли никакой серьёзной ответственности. В Евролиге это становится проблемой. И не только для Хуанчо, но и для многих игроков, подобных ему. У него хороший характер и он трудолюбив, но иногда он допускает критические ошибки в игре.

Думаю, ему нужно было кое-что улучшить, потому что он очень качественный игрок и очень хорош в том, что касается основ игры. Но ему нужно быть, возможно, сильнее, чтобы быть конкурентоспособным в агрессии и жёсткой обороне, которые присутствуют в Евролиге.

Как уже много раз говорил: Евролига — это агрессивная игра с первой до последней минуты матча. НБА не такая. В НБА в первые три четверти времени игра очень мягкая. Они начинают играть в последней четверти»‎, — цитирует Атамана портал Eurohoops.