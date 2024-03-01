Шакил О'Нил рассказал подробности своего драфта в НБА

Четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) популярный американский игрок Шакил О'Нил раскрыл подробности своего драфта в НБА, а также рассказал о роли экс-комиссара НБА Дэвида Стерна в нём.

«Дэвид Стерн спросил меня, есть ли у меня желание играть там, где «‎‎жарко» или «‎холодно» Я сказал, что хочу туда, где «‎жарко» и «‎Орландо Мэджик» подписали меня к себе. Я не задумывался о том, почему они выбрали меня. А потом, на драфте, Дэвид подошёл ко мне с конвертом и стал подмигивать мне», — цитирует О'Нила портал The Sports Rush.

Напомним, что Шакил О'Нил получил первый номер от «Орландо Мэджик» на драфте НБА 1992 года. В составе этой команды от выступал следующие четыре года. Свою профессиональную карьеру он завершил в 2011 году.