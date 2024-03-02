Болельщики «Бостона» начали оскорблять Кайри Ирвинга во время матча с «Далласом»

Болельщики «Бостон Селтикс» скандировали оскорбительные кричалки в адрес разыгрывающего «Даллас Маверикс» Кайри Ирвинга во время матча двух команд. С трибун можно было услышать «Кайри отстой». Ирвинг ранее выступал за «Бостон». Игроком «кельтов» он был в период с 2017 по 2019 год.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Напомним, матч между «Селтикс» и «Маверикс» закончился со счётом 138:110. Лучшую результативность в составе обеих команд показал защитник «Далласа» Лука Дончич. В его активе 37 очков, 12 подборов и 11 результативных передач. Ирвинг набрал 19 очков, сделал четыре подбора и две результативные передачи. В составе победителей чаще всего кольцо соперников поражал форвард Джейсон Тейтум, на счету которого 32 очка, восемь подборов и три результативные передачи.