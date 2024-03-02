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Гилберт Аренас рассказал, почему НБА сделала игру «менее агрессивной»

Гилберт Аренас рассказал, почему НБА сделала игру «менее агрессивной»
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Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации Гилберт Аренас заявил, что НБА сделала игру менее агрессивной, чтобы сделать лигу более привлекательной для игроков из других чемпионатов.

«НБА убрала агрессию. Они убрали агрессию, чтобы появилось больше игроков из Европы. Ведь когда они только начали приезжать сюда, им было слишком тяжело. У них ничего не получалось. В конце концов в лиге решили смягчить правила. Они смягчили правила, чтобы открыть международный рынок», – сказал Аренас в своём подкасте.

Ранее Гилберт рассказал, что в «Майами Хит» после поражения в финале НБА 2011 года обсуждали возможность обмена Леброна Джеймса на Криса Пола, который тогда выступал за «Нью-Орлеан Хорнетс».

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