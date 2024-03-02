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Килиан Мбаппе выбрал своего кандидата на награду «Новичок года» в НБА

Килиан Мбаппе выбрал своего кандидата на награду «Новичок года» в НБА
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Нападающий футбольного клуба «ПСЖ» Килиан Мбаппе высказался о своём соотечественнике, 20-летнем центровом команды НБА «Сан-Антонио Спёрс» Викторе Вембаньяме. По мнению Мбаппе, именно Вембаньяма достоин получить награду «Новичок года» НБА.

«Новичок года? 10 000 процентов», — написал Килиан на своей странице в социальных сетях, прикрепив фото Вембаньямы.

В нынешнем сезоне НБА Вембаньяма в среднем за матч набирает 20,7 очка, делает 10,2 подбора и 3,4 передачи. К настоящему моменту Виктор принял участие в 54 матчах. Кроме того, молодой француз установил уже не один рекорд лиги.

Отметим, что на награду также претендует Чет Холмгрен из «Оклахома-Сити Тандер».

Виктор Вембаньяма сделал приятный сюрприз юному фанату:

Ранее сообщалось, что Вембаньяма стал автором очередного уникального достижения в Национальной баскетбольной ассоциации.

Успех Виктора:
Виктор Вембаньяма стал автором уникального достижения в НБА
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