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Айеша и Стефен Карри ждут четвёртого ребенка

Айеша и Стефен Карри ждут четвёртого ребенка
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Разыгрывающий «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри в четвертый раз станет отцом. Его супруга Айеша появилась в положении на обложке глянцевого журнала Sweet July. Это будет четвертый ребёнок супружеской пары Карри. У них уже есть две дочери — Райли и Райан, и сын Кэнон.

Айеша Карри

Айеша Карри

Фото: sweetjuly.com

«Голден Стэйт Уорриорз» Стефа Карри идёт сейчас на девятом месте в Западной конференции НБА, опережая «Лос-Анджелес Лейкерс» и уступая «Даллас Маверикс», но у «Уорриорз» меньше сыгранных матчей, чем у ближайших соперников.

35-летний Карри в этом сезоне регулярного чемпионата набирает в среднем 27,5 очка за игру (восьмой результат в лиге), делает 4,4 подбора и пять передач. В НБА Стефен Карри известен как один из главных мастеров трёхочковых бросков.

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