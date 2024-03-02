Матиас Лессор третий раз в сезоне признан самым ценным игроком Евролиги

Французский центровой «Панатинаикоса» Матиас Лессор в третий раз в этом сезоне признан самым ценным игроком тура в Евролиге. Сперва он был признан MVP 5-го раунда после матча против «Басконии», затем 21-го раунда после «Монако», и теперь 27-го раунда по итогам победы над «Реалом», где 28-летний француз разобрался на площадке и с Вальтером Таваресом, и со своим соотечественником Винсентом Пуарье. В этом матче Матиас Лессор набрал 26 очков, сделал 7 подборов, 4 передачи и 2 перехвата.

«Когда я приехал сюда, у меня был стресс из-за прошлогоднего поражения. Но мы с Иоаннисом Папапетру сказали парням, что нам нужно учиться на своих ошибках. Это большая победа, мы знаем, как тяжело победить эту команду. Они сейчас играют потрясающе. Мы прибавили в конце игры и это стало ключевым моментом матча», — приводит слова Матиаса Лессора после того матча Eurohoops.