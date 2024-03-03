Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Руна — Уралмаш. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
17:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Стив Керр объяснил, с чем был связан провальный период «Голден Стэйт»

Стив Керр объяснил, с чем был связан провальный период «Голден Стэйт»
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Голден Стэйт Уорриорз» Стив Керр рассказал, к какому подходу придерживался клуб из Калифорнии на старте нынешнего регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). По словам Керра, пересмотр взглядов повлиял на текущие успехи «Голден Стэйт».

«В начале [этого] сезона мы опирались на то, что было два года назад, когда выиграли чемпионат, но это не сработало. И я внимательно рассмотрел это», — заявил Керр во время пресс-конференции.

Отметим, что в последних 15 матчах «Уорриорз» одержали 12 побед и потерпели три поражения. На данный момент калифорнийцы занимают общее девятое место в Западной конференции, имея в своём распоряжении 32 победы при 27 поражениях. Занимающий восьмое место «Даллас Маверикс« имеет показатель 34-26.

Сейчас читают:
Бывший партнёр Карри по «Голден Стэйт» завёл аккаунт в OnlyFans? Разбираемся в слухах
Бывший партнёр Карри по «Голден Стэйт» завёл аккаунт в OnlyFans? Разбираемся в слухах
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android