Стив Керр объяснил, с чем был связан провальный период «Голден Стэйт»

Главный тренер «Голден Стэйт Уорриорз» Стив Керр рассказал, к какому подходу придерживался клуб из Калифорнии на старте нынешнего регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). По словам Керра, пересмотр взглядов повлиял на текущие успехи «Голден Стэйт».

«В начале [этого] сезона мы опирались на то, что было два года назад, когда выиграли чемпионат, но это не сработало. И я внимательно рассмотрел это», — заявил Керр во время пресс-конференции.

Отметим, что в последних 15 матчах «Уорриорз» одержали 12 побед и потерпели три поражения. На данный момент калифорнийцы занимают общее девятое место в Западной конференции, имея в своём распоряжении 32 победы при 27 поражениях. Занимающий восьмое место «Даллас Маверикс« имеет показатель 34-26.