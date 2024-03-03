Гарнетт: Никола Йокич доминирует сильнее, чем Уилт Чемберлен

Член Зала славы НБА, чемпион НБА 2008 года и экс-игрок команды «Бостон Селтикс» Кевин Гарнетт высказал мнение, что сербский центровой «Денвер Наггетс» Никола Йокич на сегодняшний день доминирует в игре сильнее, чем член Зала славы НБА Уилт Чемберлен.

«То, что он делает в нашей лиге… он бьёт рекорды. Они показали статистику, согласно которой у него был трипл-дабл в каждой команде лиги. Прямо сейчас Никола доминирует сильнее, чем Уилт Чемберлен. И некоторые уже ставят его выше Шакила О'Нила в этом аспекте. Они, чёрт возьми, ставят Николу выше Уилта или Шака», — приводит слова Гарнетта портал Ahn Fire Digital.

Напомним, на счету Николы Йокича 19 трипл-даблов в этом сезоне и 124 за девять сезонов в НБА и набирает он 20,7 очка, 10,7 подбора и 6,9 передачи в среднем за игру. Для понимания: у Уилта Чемберлена было 78 трипл-даблов за 14 сезонов карьеры, и в среднем он набирал 30,01 очка, 22,9 подбора и 4,4 передачи за игру.