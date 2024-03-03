Кайл Кузма: для Леброна баскетбол — приоритет №1

Лёгкий форвард «Вашингтон Уизардс» и бывший игрок «Лос-Анджелес Лейкерс» Кайл Кузма считает, что успех и долголетие Леброна Джеймса свидетельствуют о его тщательном подходе к баскетболу.

«Вот что происходит, когда он просто делает главное главным. У него впереди вся жизнь. Все видят лишь блеск и гламур, рекламу и всё остальное, что связано с фигурой Леброна Джеймса. Но он всегда считает баскетбол, тренировки и своё тело приоритетом №1.

Я думаю, это просто хороший урок для всех людей, для каждого молодого игрока в баскетбол, наблюдать за таким игроком. Леброн заслужил всё, что он в конечном итоге получил, потому что он поступает правильно», — приводит слова Кайла портал Fadeaway World.

Напомним, Леброн Джеймс сегодня, 3 марта, стал первым игроком в истории НБА, который набрал 40 000 очков. Это достижение покорилось ему в матче «Лос-Анджелес Лейкерс» с «Денвер Наггетс».