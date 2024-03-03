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Гилберт Аренас: я помог Леброну набрать 40 000

Гилберт Аренас: я помог Леброну набрать 40 000
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Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации Гилберт Аренас заявил, что он внёс свой вклад в достижение нападающего «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джемса, набравшего сегодня ночью 40 000 очко.

«Я внёс свой вклад в это, помог Леброну набрать 40 000 очков», — написал со смайлом Аренас на своей странице в социальной сети X (ранее Twitter).

За свою карьеру Гилберт Аренас успел поиграть за такие клубы НБА, как «Голден Стэйт Уорриорз», «Вашингтон Уизардс», «Орландо Мэджик» и «Мемфис Гриззлиз».

Напомним, Леброн Джеймс набрал в сегодняшнем домашнем матче «Лос-Анджелес Лейкерс» с «Денвер Наггетс» 26 очков, благодаря чему пробил планку в 40 000 очков за карьеру, чего не удавалось никому ранее. «Лейкерс» проиграли этот матч со счётом 114:124.

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