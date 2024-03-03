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«Лейкерс» не могут выиграть у «Денвера» на протяжении восьми матчей

«Денвер Наггетс» продлил победную серию в матчах с «Лос-Анджелес Лейкерс» до восьми игр.

Последняя победа «озёрников» в матчах с «Денвером» была одержана 17 декабря 2022 года.

Также стоит отметить, что подопечные Майкла Мэлоуна одержали уже шестую победу подряд в регулярном чемпионате.

Напомним, в ночь со 2 на 3 марта мск на площадке «Крипто.ком Арены» в американском Лос-Анджелесе завершился исторический матч регулярного чемпионата НБА. «Лос-Анджелес Лейкерс» проиграл на своём паркете «Денвер Наггетс» со счётом 114:124. Лёгкий форвард хозяев Леброн Джеймс первым в истории НБА набрал 40 тысяч очков за карьеру.

Во второй четверти этого матча 39-летний форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс набрал девять очков и первым в истории ассоциации смог достичь отметки в 40 тысяч очков за карьеру.