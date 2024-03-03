«Безжалостный бомбардир». Йокич высказался о бывшем игроке ЦСКА Майке Джеймсе

Сербский центровой «Денвер Наггетс» Никола Йокич дал комментарий по поводу бывшего игрока ЦСКА Майка Джеймса, который в скором времени должен установить рекорд по количеству набранных очков в Евролиге.

«Побить этот рекорд очень сложно, Спанулис — легенда. В прошлом году «Монако» вышел в «Финал четырёх», и Майк очень здорово руководит этой командой. Он безжалостный бомбардир», — приводит слова Йокича Basket News.

В настоящий момент в активе Джеймса 4427 очков. Чтобы стать первым, американскому разыгрывающему достаточно набрать 29 очков.

После того как Майк Джеймс забьёт рекордный мяч, ему подарят игровой мяч, а оставшаяся часть игры будет проведена с использованием запасного мяча.

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