«Надеюсь, дальше будет лучше». Суховецкий отреагировал на очередное поражение «Минска»

Исполняющий обязанности главного тренера «Минска» Алексей Суховецкий прокомментировал поражение команды в матче Единой лиги ВТБ с «Автодором» (58:81).

«Поздравляю «Автодор» с победой. Они сегодня очень умело воспользовались нашими проблемами с составом. Мы приехали в низком составе, они давили: мы проиграли подбор 55 на 22. Своих ребят хочу поблагодарить, они старались. У нас пока нет игрового ритма после трёхнедельной паузы, поэтому мы немного проседаем. По самоотдаче у меня нет претензий к своим игрокам. На сегодняшний день мы показали то, что мы должны показывать. Надеюсь, дальше будет лучше», — приводит слова Суховецкого пресс-служба Единой лиги ВТБ.

Ранее на результат матча отреагировал главный тренер саратовского «Автодора» Миленко Богичевич.