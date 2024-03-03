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Джокович сфотографировался с баскетболистами «Денвера»

Джокович сфотографировался с баскетболистами «Денвера»
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Сербский теннисист Новак Джокович, первая ракетка мира и 24-кратный чемпион турниров «Большого шлема», сфотографировался с баскетболистами «Денвер Наггетс» после матча регулярного чемпионата НБА с «Лос-Анджелес Лейкерс». Игра завершилась со счётом 124:114 в пользу подопечных Майкла Мэлоуна.

Новак Джокович выступит на «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе, который пройдёт с 6 по 17 марта. Далее серб сыграет на «Мастерсе» в Майами (20–31 марта)

Напомним, звёздный лёгкий форвард и лидер «Лейкерс» Леброн Джеймс в проигранном матче с «Наггетс» стал первым в истории Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), кто достиг отметки в 40 000 набранных очков за профессиональную карьеру.

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