Джокович сфотографировался с баскетболистами «Денвера»

Сербский теннисист Новак Джокович, первая ракетка мира и 24-кратный чемпион турниров «Большого шлема», сфотографировался с баскетболистами «Денвер Наггетс» после матча регулярного чемпионата НБА с «Лос-Анджелес Лейкерс». Игра завершилась со счётом 124:114 в пользу подопечных Майкла Мэлоуна.

Новак Джокович выступит на «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе, который пройдёт с 6 по 17 марта. Далее серб сыграет на «Мастерсе» в Майами (20–31 марта)

Напомним, звёздный лёгкий форвард и лидер «Лейкерс» Леброн Джеймс в проигранном матче с «Наггетс» стал первым в истории Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), кто достиг отметки в 40 000 набранных очков за профессиональную карьеру.