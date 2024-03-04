Сын Гилберта Аренаса набрал 53 очка в плей-офф школьного турнира

16-летний Элайджа Аренас, который является сыном знаменитого баскетболиста Гилберта Аренаса, выступавшего в Национальной баскетбольной ассоциации, набрал 53 очка в матче плей-офф школьного турнира.

Сын Гилберта Аренаса набрал 53 очка в плей-офф:

Аренас-младший выступает за школу Чатсворт в Калифорнии. Команда в четвертьфинале плей-офф школьного турнира победила соперника, представляющего школу Джорджа Вашингтона, со счётом 74:69. Элайджа оформил дабл-дабл: 53 очка и 10 результативных передач.

Напомним, Элайджа Аренас, которому скоро исполнится 17 лет, является лучшим атакующим защитником драфта-2026 в рейтинге от ESPN. Он набирает в среднем 34,3 очка, 7,6 подбора, 3,2 передачи, 1,2 перехвата и 1,2 блок-шота за старшую школу Чатсворт, Калифорния.