Грег Попович назвал положительное качество, которым обладает Виктор Вембаньяма

Главный тренер «Сан-Антонио Спёрс» Грег Попович высказался по поводу французского центрового, новичка техасской команды Виктора Вембаньямы. В частности, Попович отметил положительное качество, которым обладает 20-летний баскетболист.

«Уникальное качество, которым он обладает для такого возраста, — это хладнокровие. Если он провёл хорошую игру или же неудачную, он останется прежним. Он ведёт себя как игрок мирового класса», — рассказал Попович во время пресс-конференции.

В нынешнем сезоне Виктор Вембаньяма принял участие в 55 матчах, набирая в среднем 20,9 очка, 10,2 подбора и 3,4 результативной передачи при общем проценте реализации бросков с игры 47, трёхочковых — 33,3. На данный момент «Сан-Антонио» занимает 15-е место на Западе (13-48).