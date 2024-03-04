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В «Нижнем Новгороде» прокомментировали продление контракта с Евгением Бабуриным

В «Нижнем Новгороде» прокомментировали продление контракта с Евгением Бабуриным
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Президент «Пари Нижний Новгород» Сергей Панов высказался по поводу продления контракта с атакующим защитником Евгением Бабуриным. Отметим, что новое соглашение 36-летнего баскетболиста действует до конца сезона-2025/2026.

«Евгений достоин не только контракта, но и памятника в Нижнем Новгороде. Он надёжный игрок, капитан, поэтому данное решение полностью оправданно.

На протяжении многих лет он является опорой команды и ярким примером профессионализма, выкладывается на площадке и за её пределами. Желаем ему успехов в карьере вместе с родным клубом, уверен, лучшие матчи ещё впереди!» — приводит слова Панова телеграм-канал «Пари Нижний Новгород».

Бабурин остаётся в «Пари НН»:
«Нижний Новгород» продлил контракт с Евгением Бабуриным
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