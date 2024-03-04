Сын Дональда Трампа использовал мем с изображением Криса Пола

Дональд Трамп-младший, который является сыном бывшего президента США Дональда Трампа, в своих социальных сетях подколол Никки Хейли, которая выдвинула свою кандидатуру на выборы президента в 2024 году.

В своих социальных сетях Трамп использовал мем с изображением разыгрывающего Криса Пола, когда он выступал за «Финикс Санз» в полуфинале Западной конференции 2022 года. На скриншоте изображён баскетболист, который забросил бросок и сократил отставание до 42 очков от «Даллас Маверикс».

Фото: Социальные сети Трампа-младшего

Тем самым Трамп-младший намекнул на то, что Хейли отстаёт от его отца в гонке за президентский пост.

Крис Пол в этом году выступает за «Голден Стэйт Уорриорз». В нынешнем сезоне НБА к данному моменту принял участие в 36 матчах, в которых в среднем набирал 8,9 очка, совершал 3,8 подбора и отдавал 7,1 передачи.