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Док Риверс объяснил, почему Адетокунбо нечасто фигурирует в разговорах об MVP сезона

Док Риверс объяснил, почему Адетокунбо нечасто фигурирует в разговорах об MVP сезона
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Главный тренер «Милуоки Бакс» Док Риверс объяснил, почему, по его мнению, звезда команды грек Яннис Адетокунбо нечасто появляется в обсуждениях претендентов на награду самого ценного игрока сезона.

«Я даже не хочу вдаваться в подробности, но есть парни, за которых, возможно надоело голосовать. Майкл Джордан может быть ярким примером этого — принадлежит к этой категории, где ты такой хороший, а всё, что ты делаешь, воспринимается как должное», — приводит слова Риверса Sports Illustrated.

Ранее официальный сайт НБА представил претендентов на звание MVP:

1. Никола Йокич («Денвер Наггетс»).
2. Шей Гилджес-Александер («Оклахома-Сити Тандер»).
3. Яннис Адетокунбо («Милуоки Бакс»).
4. Джейсон Тейтум («Бостон Селтикс»).
5. Лука Дончич («Даллас Маверикс»).
6. Домантас Сабонис («Сакраменто Кингз»).
7. Донован Митчелл («Кливленд Кавальерс»).
8. Энтони Дэвис («Лос-Анджелес Лейкерс»).
9. Кавай Леонард («Лос-Анджелес Клипперс»).
10. Кевин Дюрант («Финикс Санз»).

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