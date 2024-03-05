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Расселл Уэстбрук перенёс операцию после перелома левой руки

Расселл Уэстбрук перенёс операцию после перелома левой руки
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Защитник «Лос-Анджелес Клипперс» Расселл Уэстбрук перенёс операцию на левой руке. Об этом сообщает ESPN.

Игрок получил травму в матче с «Вашингтон Уизардс» (140:115). Уэстбрук получил травму руки и был вынужден покинуть площадку до завершения встречи. У 35-летнего баскетболиста был диагностирован перелом левой руки.

В нынешнем сезоне Уэстбрук сыграл 57 матчей, в которых в среднем набирал 11,1 очка, совершал 5,2 подбора и отдавал 4,5 передачи. После 57 матчей «Клипперс» занимает четвёртое место в Западной конференции с 37 победами и 20 поражениями.

«Лос-Анджелес Клипперс» располагается на четвёртой строчке турнирной таблицы Западной конференции, в активе команды 39 побед в 59 матчах. «Клипперс» проведут следующую встречу с «Милуоки Бакс».

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