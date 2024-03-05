Александр Секулич высказался о предстоящем матче «Локомотива» с «Енисеем»

Главный тренер краснодарского «Локомотива-Кубань» Александр Секулич поделился впечатлениями по поводу предстоящего матча в рамках второго этапа регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с красноярским «Енисеем». Игра состоится сегодня, 5 марта, начало в 15:30.

«Прежде всего, «Енисей» играет в очень эффективный баскетбол. В этом сезоне они уже доказали, что являются серьёзным соперником, особенно когда играют дома. Так что готовимся к тяжёлому матчу.

Их прошлое поражение? Уверен, это их сделает более опасными. Они в этом сезоне дома проиграли всего два или три раза. Не сомневаюсь, что они отреагируют на болезненное поражение от «Пармы» и будут стараться порадовать своих зрителей», — приводит слова Секулича официальный сайт «Локомотива-Кубань».

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию всех матчей игрового дня.