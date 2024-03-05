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Александр Секулич высказался о предстоящем матче «Локомотива» с «Енисеем»

Александр Секулич высказался о предстоящем матче «Локомотива» с «Енисеем»
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Главный тренер краснодарского «Локомотива-Кубань» Александр Секулич поделился впечатлениями по поводу предстоящего матча в рамках второго этапа регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с красноярским «Енисеем». Игра состоится сегодня, 5 марта, начало в 15:30.

Единая лига ВТБ. Календарь
Единая лига ВТБ. Турнирная таблица

«Прежде всего, «Енисей» играет в очень эффективный баскетбол. В этом сезоне они уже доказали, что являются серьёзным соперником, особенно когда играют дома. Так что готовимся к тяжёлому матчу.

Их прошлое поражение? Уверен, это их сделает более опасными. Они в этом сезоне дома проиграли всего два или три раза. Не сомневаюсь, что они отреагируют на болезненное поражение от «Пармы» и будут стараться порадовать своих зрителей», — приводит слова Секулича официальный сайт «Локомотива-Кубань».

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию всех матчей игрового дня.
Единая лига ВТБ . Группа А
05 марта 2024, вторник. 15:30 МСК
Енисей
Красноярский край
Не начался
Локомотив-Кубань
Краснодар
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Комментарии
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