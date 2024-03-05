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Защитник УНИКСа Зайцев — о матче с ЦСКА: планируем увезти из Москвы победу

Защитник УНИКСа Зайцев — о матче с ЦСКА: планируем увезти из Москвы победу
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Разыгрывающий казанского УНИКСа Вячеслав Зайцев прокомментировал предстоящий матч своей команды в рамках второго этапа регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с московским ЦСКА, который начнётся сегодня, 5 марта, в 20:00 мск.

Единая лига ВТБ . Группа А
05 марта 2024, вторник. 20:00 МСК
ЦСКА
Москва
Не начался
УНИКС
Казань
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Уверен, ЦСКА предстанет чрезвычайно мотивированным после трёх поражений подряд. Понимаем, что нас ожидает борьба за промежуточное первое место в турнирной таблице Единой лиги ВТБ, поэтому настраиваемся на серьёзное противостояние. Планируем порадовать наших болельщиков положительным результатом и увезти из Москвы победу», — приводит слова Зайцева телеграм-канал УНИКСа.

Отметим, что на данный момент казанский коллектив занимает первое место в группе А с 22 победами при шести поражениях — 79% побед. Аналогичный показатель и у ЦСКА — 22 победы при шести поражениях и 79% побед.

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию всех матчей игрового дня.
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