Станислав Ерёмин объяснил, почему матч ЦСКА — УНИКС может стать определяющим в Единой лиге

Заслуженный тренер России и помощник президента УНИКСа Станислав Ерёмин поделился мнением о матче казанского клуба с московским ЦСКА в рамках второго этапа регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

«Как минимум мы (УНИКС) дадим бой. Разумеется, мы хотим победить и рассчитываем на успех. Нельзя сказать, что эта игра полностью определяющая для команд — мол, проиграл, и уже конец. Тем не менее, учитывая, что борьба за каждую позицию в таблице развернулась очень серьёзная, возможно, встреча станет определяющей. Любая осечка одной из команд может серьёзно сказаться. И те соперники, которые сейчас отстают от нас и ЦСКА, могут подвинуть команды на менее предпочтительные места в плей-офф. Никто не хочет терять преимущество своего поля», — приводит слова Ерёмина «Матч ТВ».

Матч между ЦСКА и УНИКСом начнётся сегодня, 5 марта, в 20:00 мск. Московский клуб впервые в истории Единой лиги проиграл в трёх матчах регулярного чемпионата кряду. Благодаря этому УНИКС возглавил турнирную таблицу группы «А», опережая армейцев по дополнительным показателям. Казанцы при этом победили в шести матчах кряду в регулярном чемпионате.

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию всех матчей игрового дня.