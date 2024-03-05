Бэрфорд рассказал, что нужно сделать «Локомотиву-Кубань» для победы над «Енисеем»

Атакующий защитник краснодарского «Локомотива-Кубань» Джейлен Бэрфорд прокомментировал предстоящий матч второго этапа регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с красноярским «Енисеем».

Единая лига ВТБ . Группа А Единая лига ВТБ . Группа А 05 марта 2024, вторник. 15:30 МСК Енисей Красноярский край Не начался Локомотив-Кубань Краснодар Кто победит в основное время? П1 X П2

«Верю, что из Красноярска мы привезём победу. Нужно быть готовыми на 100%. Не секрет, что у них всю игру ведут два защитника. Если их как следует прихватить, то уже почти всё сделано. Думаю, мы подойдём к этому матчу с правильным настроем и будем готовы победить», — приводит слова Бэрфорда официальный сайт Единой лиги.

Напомним, матч между «Енисеем» и «Локомотивом-Кубань» начнётся сегодня, 5 марта, в 15:30 мск. На данный момент краснодарский клуб занимает четвёртое место в группе «А», а красноярцы расположились на последней, шестой строчке.

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию всех матчей игрового дня.