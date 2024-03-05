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Центровой «Локомотива-Кубань» Елатонцев: у «Енисея» есть сильные лидеры в нападении

Центровой «Локомотива-Кубань» Елатонцев: у «Енисея» есть сильные лидеры в нападении
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Центровой краснодарского «Локомотива-Кубань» Кирилл Елатонцев поделился впечатлениями по поводу предстоящего матча своей команды в рамках второго этапа регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с красноярским «Енисеем». Отметим, что 21-летний баскетболист является уроженцем Красноярска.

Единая лига ВТБ . Группа А
05 марта 2024, вторник. 15:30 МСК
Енисей
Красноярский край
Не начался
Локомотив-Кубань
Краснодар
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«У «Енисея» хороший подбор игроков, они хорошо защищаются, у них есть сильные лидеры в нападении, поэтому будет тяжёлая игра. Определённую установку тренеры нам дали, но я её не буду раскрывать в целях безопасности (улыбается). Но тактика у нас [на сегодня] есть, поверьте.

Как оцениваю соперника? У них есть Сергей Балашов, мы с ним в сборной недавно пересекались, и есть Микаэль Хопкинс. Балашов — он такой жёсткий, в контакте с ним непросто бороться. А Хопкинс — он больше мобильный, с бросочками», — приводит слова Елатонцева официальный сайт «Локомотива-Кубань».

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию всех матчей игрового дня.
Следить за матчами:
«Енисей» примет «Локомотив-Кубань», а вечером — сочный топ-матч! Единая лига. LIVE
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