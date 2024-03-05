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Владелец «Далласа» Кьюбан выбрал между Трампом и Байденом в преддверии выборов в США

Владелец «Далласа» Кьюбан выбрал между Трампом и Байденом в преддверии выборов в США
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Владелец «Даллас Маверикс» Марк Кьюбан публично поддержал президента США Джо Байдена в преддверии выборов, которые состоятся осенью 2024 года.

«Даже если бы он готовился к последнему обряду, я бы всё равно проголосовал за Джо Байдена [а не Дональда Трампа], — приводит слова Кьюбана Benzinga.

Отметим, что Трамп и Байден являются ведущими претендентами на праймериз республиканцев и демократов на президентских выборах 2024 года. Согласно мнению экспертов, Трамп лидирует среди республиканцев с поддержкой около 79%, в то время как Байден пользуется поддержкой почти 75% среди демократов.

Ранее Национальная баскетбольная ассоциация объявила имена лучших игроков февраля, куда вошёл лидер «Далласа» Лука Дончич.

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