Аренас: Леброн Джеймс сделал недостаточно для статуи в Лос-Анджелесе

Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации Гилберт Аренас считает, что знаменитый баскетболист Леброн Джеймс не заслуживает статуи в Лос-Анджелесе.

«Если бы его карьера остановилась прямо сейчас, то нет. У него недостаточно заслуг в форме «Лейкерс». Ближайшая статуя, которая у нас есть, — это Шак с восемью годами и тремя перстнями. Трудно будет поставить статую Леброна с шестью годами, 8000 очками, одним чемпионством и шестью попаданиями в «Олл-Стар». Этого недостаточно для статуи в Лос-Анджелесе», — приводит слова Аренаса Fadeaway World.

Напомним, Леброн Джеймс набрал в домашнем матче «Лос-Анджелес Лейкерс» с «Денвер Наггетс» 26 очков, благодаря чему пробил планку в 40 000 очков за карьеру, чего не удавалось никому ранее. «Лейкерс» проиграли этот матч со счётом 114:124.