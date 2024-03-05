Единая лига представила символическую пятёрку игровой недели

Пресс-служба Единой лиги ВТБ представила символическую пятёрку по итогам игровой недели с 29 февраля по 3 марта. В неё вошли следующие игроки: Айзея Риз («Парма-Пари»), Октавиус Эллис («Уралмаш»), Боян Дублевич («Зенит»), Джеймс Томпсон («Самара»), Ненад Димитриевич (УНИКС).

На данный момент казанский УНИКС занимает первую строчку в турнирной таблице группы «А», имея в своём активе 50 очков. Столько же баллов набрал и ЦСКА. Тройку сильнейших замыкает санкт-петербургский «Зенит» — 47 очков.

В группе «Б» единоличным лидером является «Уралмаш», который выиграл все четыре встречи второго этапа и заработал, таким образом, 47 очков. За ним идут «Самара» (45 очков) и «Автодор» (42 очка).

Во вторник, 5 марта, пройдёт игровой день в рамках второго этапа регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Будут сыграны два матча. Первыми на паркет «Арены-Север» выйдут красноярский «Енисей» и краснодарский «Локомотив-Кубань». Затем пройдёт матч в Москве между местным ЦСКА и казанским УНИКСом.