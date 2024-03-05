Боб Майерс: если бы не Карри и Дюрант, сколько чемпионств бы выиграл Леброн Джеймс?

Бывший генеральный менеджер «Голден Стэйт Уорриорз» Боб Майерс высказался по поводу лидера «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса.

«Мне повезло, что я смог увидеть игру Леброна Джеймса в финале… Это прозвучит плохо. Если бы он не столкнулся с теми командами «Уорриорз» во глав с Карри и Дюрантом… сколько чемпионатов у него могло бы быть?» — приводит слова Майерса Fadeaway World.

В нынешнем сезоне НБА Джеймс провёл 54 матча за «Лейкерс», в среднем набирая 25,3 очка, делая 7,0 подбора и 7,9 результативной передачи. Недавно Леброн стал первым игроком в истории лиги, которому покорялась планка в 40 000 набранных очков.

Ранее бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации Гилберт Аренас высказал мнение, что Леброн Джеймс не заслуживает статуи в Лос-Анджелесе.