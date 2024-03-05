Тадас Седекерскис официально продлил контракт с «Басконией» до 2029 года

Литовский форвард Тадас Седекерскис официально продлил соглашение с «Басконией» до 2029 года. С начала своей профессиональной карьеры он провёл в составе «Басконии» 227 матчей, а в сезоне-2019/2020 стал чемпионом Испании.

В соглашении капитана «Басконии» прописаны опции на случай предложений из НБА. В сезоне-2023/2024 Евролиги он набирает в среднем 9,8 очка и делает 7,0 подбора за игру, бросая 69,0% с двух, 45,7% с трёх и 81,2% с линии.

По количеству подборов в Евролиге он уступает только своему партнёру по команде Чиме Монеке (7,1 подбора за игру). Ранее стало известно, что экс-игрок московского ЦСКА Майк Джеймс, выступающий сейчас за «Монако», признан MVP Евролиги в феврале.

MVP для Джеймса: Майк Джеймс признан MVP Евролиги за февраль

Евролига. «Жальгирис» — «Олимпиакос»