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Один из лучших снайперов Евролиги Джеймс отреагировал на 40 тыс. очков Леброна

Один из лучших снайперов Евролиги Джеймс отреагировал на 40 тыс. очков Леброна
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Экс-игрок московского ЦСКА Майк Джеймс, выступающий сейчас за «Монако», прокомментировал достижение лёгкого форварда клуба НБА «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса. В матче с «Денвер Наггетс» лидер «озёрников» достиг отметки в 40 000 очков за карьеру, став первым игроком в Национальной баскетбольной ассоциации, которому удалось это сделать.

«40 000 очков — это безумие», — написал Майк на своей странице в социальных сетях.

Отметим, что сам Майк близок к рекорду Евролиги по набранным очкам за карьеру. В настоящий момент в его активе 4444 очка. Чтобы выйти на первое место, ему остаётся набрать ещё 12 очков. Сейчас лидером Евролиги по этому показателю является грек Вассилис Спанулис, уже завершивший карьеру игрока. На его счету 4455 очков.

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