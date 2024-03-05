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Вембаньяма и Миллер признаны новичками месяца НБА за февраль

Вембаньяма и Миллер признаны новичками месяца НБА за февраль
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Центровой «Сан-Антонио Спёрс» Виктор Вембаньяма и форвард «Шарлотт Хорнетс» Брэндон Миллер названы новичками месяца в НБА за февраль.

«После блестящего января Вембаньяма не сбавил оборотов в феврале, набирая 21,3 очка, делая 10,7 подбора, 4,5 передачи и 3,9 блока за игру в 12 матчах за «Спёрс». Он лидирует в классе новичков и в НБА по количеству блокированных бросков за игру и является одним из шести игроков, набирающих в среднем более 20 очков и 10 подборов за игру в 2023–2024 годах.

Молодая звезда «Шарлотт» продолжила восхождение в феврале. Он в среднем набирал 20,5 очка, делал 4,5 подбора, 2,5 передачи и 1,8 перехвата в 13 матчах, в которых «Хорнетс» показали результат 5-8 (лучший результат за весь месяц в этом сезоне). Его среднее количество очков увеличивалось в каждом из последних четырёх месяцев, а по общему количеству перехватов (23) среди новичков он занял второе место в феврале после Вембаньямы (24)», — говорится в релизе пресс-службы НБА.

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