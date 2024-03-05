Стив Керр и Эрик Споэльстра — тренеры месяца в НБА

Наставник «Голден Стэйт Уорриорз» Стив Керр и тренер «Майами Хит» Эрик Споэльстра признаны лучшими тренерами месяца в НБА за февраль.

«Керр привел «Уорриорз» к результату 11-3, который стал лучшим в Западной конференции в феврале. На данный момент «Голден Стэйт» занимает 10-е место в турнирной таблице Западной конференции.

Споэльстра привел «Хит» к результату 8-3, в том числе 6-1 на выезде, в феврале. По итогам месяца «Майами» занял второе место в лиге по оборонительным показателям. Сейчас «Хит» занимают седьмую строчку в турнирной таблице Восточной конференции», — говорится в пресс-релизе НБА.

Ранее сообщалось, что разыгрывающий «Даллас Маверикс» Лука Дончич и форвард «Бостон Селтикс» Джейсон Тейтум стали лучшими игроками месяца в НБА.